محافظ أسيوط والقيادات الأمنية والتنفيذية يقدمون العزاء لأسر شهداء سيناء

قدم المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، يرافقه اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط واللواء أركان حرب جمال شاش رئيس أركان حرب المنطقة الجنوبية العسكرية، واجب العزاء لأسر شهداء المحافظة الشهيد المقدم أحمد عبد العال دردير العياط بمسقط رأسه بقرية بنى عدى التابعة لمركز منفلوط والشهيد المجند عماد سعد محمد على بقرية نزالى جنوب بمركز القوصية، كما أوفد اللواء السيد سعيد السكرتير العام المساعد لتقديم واجب العزاء فى الشهيد المجند مصطفى بهجت حسن إبراهيم بقرية جاو النواورة بمركز البدارى، والذين استشهدوا خلال العملية الإرهابية التى استهدفت عدداً من نقاط التفتيش بالشيخ زويد ورفح أول أمس وأدت إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.

وأصدر محافظ أسيوط تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتلبية جميع طلبات واحتياجات أسر الشهداء داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، مطالبا جموع الشعب المصرى بالتصدى للإرهاب والمخربين من خلال الاستمرار فى العمل والبناء والتنمية والتعاون مع الأجهزة التنفيذية والأمنية للتصدى للمخربين والمعتدين.