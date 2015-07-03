عندما تتحوّل إطلالات النجمات إلى لوحات فنيّة!

الأقمشة المُعرّقة والمُطبّعة بالرسومات، هي من الأكثر رواجاً هذا الموسم. ولهذا النوع من الأقمشة جماليّة خاصّة، حيث تبدو الملابس المصنوعة منها وكأنّها لوحات وأعمال فنيّة، وربما لهذا السبب تعشقها النجمات، ويخترنها لأجمل المناسبات.

وقد رأينا العديد منهنّ وقد تألقنّ بالأقمشة المُطبّعة التي اخترنها على أجمل تصاميم الفساتين أو التنانير، وبألوان حيويّة ومنعشة. وقد تنوّعت الرسومات بين الورود الربيعيّة، الزخرفات، والأشكال الهندسيّة. ومن النجمات اللواتي تألقن بهذه الأقمشة: عارضة الأزياء Poppy Delevingne التي اختارت فستاناً بطبعة الورود من Valentino. كما هيفاء وهبي، التي بدت غاية في الأناقة في فستان مُعرّق من Emilio Pucci، وكذلك ميريام فارس، التي اختارت الزخرفة الشرقيّة على فستان من توقيع مصمّم الأزياء المفضّل لديها رامي قاضي. والممثلة السمراء Vanessa Hudgens التي اختارت تنّورة طويلة مع توب قصيرة بألوان الربيع، من تصميم Alice&Olivia. كما رأينا نجوى كرم في هذا النوع من الفساتين، حيث بدت إطلالتها منعشة فيها، وأصالة نصري، التي اختارت فستاناً بطبعة الورود أيضاً.

هذا النوع من الأقمشة فيه الكثير من الأنوثة، وهو مثالي لفصلي الربيع والصيف. لذلك شاهدي إطلالات النجمات بها، واستوحي منها لإطلالة رائعة أشبه بلوحة فنيّة.

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