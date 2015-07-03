مجموعة إكسسوارت "بولغاري" لخريف وشتاء 2015-2016

ظهرت مجموعة إكسسوارات خريف ـ شتاء عام 2015 إلى الوجود من رحم روح دار "بولغاري" Bulgari مستلهمة فيها ألوان الأحجار الكريمة المميزة. وإذ أثريت بتدرجات ألوان الياقوت الأحمر، واكتسبت صفاء التركواز البحري، ولمعان الكوارتز البني المائل للصفرة، المعروف بـ "عين النمر"، فقد ازدادت مجموعة إكسسوارات "بولغاري" Bulgari هذه جمالاً وفتنة بفضل سلسلة من لوحات الألوان الرائعة التي تكتشف بحالتها الطبيعية في كوكبنا الأرض. وبما تشتمل عليه مجموعة إكسسوارات "بولغاري" لعام 2015 من حقائب اليد الفاخرة، والأوشحة الحريرية، والنظارات الشمسية الرائعة، فهي إنما تحتفي بسيد الأحجار الكريمة الذي أبدع صنعها، فيما هي تسلط الضوء على اثنتين من مجموعات "بولغاري" Bulgari المتميزتين، ألا وهما "سيربنتي SERPENTI" و" بلغاري ـ بلغاري BVLGARI-BVLGARI".

وفي العام 2015 زاد سيد الأحجار النفيسة خط اكسسواراته جمالاً وروعة بفضل مجموعة مستوحاة من الأفكار الإبداعية التي عبر عنها بألوان منتجات "بولغاري" Bulgari الجلدية والحريرية والتكميلية.