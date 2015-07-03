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كشخة 16 رمضان من "سيِّدتي نت"

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كشخة 16 رمضان من "سيِّدتي نت" كشخة 16 رمضان من "سيِّدتي نت"

الجمعة 03-07-2015 18:11

تختار لك مجلة "سيِّدتي" يومياً إطلالة مناسبة لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في الشهر الفضيل.
ولليوم السادس عشر وهو يوم الجمعة اخترنا لك إطلالة رائعة وغاية في الفخامة والرقي من الممثلة الجميلة دُرّة زروق التي تألقت بقفطان باللون الزيتي مع تفاصيل ذهبية زيّنت الخصر والأكمام من تصميم Mehdi Kallel. وقد استغنت دُرّة عن الإكسسوارت إلّا مجموعة من الخواتم الذهبية الناعمة حيث أن القفطان فيه الكثير من التفاصيل التي تُغني عن الإكسسوار.
إن أعجبتك هذه الإطلالة استوحي منها لأناقة اليوم السادس عشر من رمضان.

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سيدتي