ضبط 107 بائعين وتنفيذ 447 إزالة وإزالة 3 مقاهى عشوائية بحملات بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت إزالة كافة أوجه الإشغالات من شوارع العاصمة، ورفع كافة المظاهر السلبية المتمثلة فى الباعة الجائلين، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص، بقصد العمل على تحقيق الانضباط فى الشارع وتيسير الحالة المرورية وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

وأسفرت الحملات التى تمت بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، عن تنفيذ 447 إزالة إدارية، وتحرير 124 محضر إشغال طريق، وتحرير 56 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 54 محضر بيئة، وضبط 4 مخالفات لشروط التراخيص، وضبط 5 بدون شهادة صحية، وتنفيذ 2 قرار إزالة، وضبط 107 بائعين متجولين، و2 توك توك، و15 عربة يد، و2 تروسيكل، و7 عربات كارو، وإزالة 4 لافتات إعلانات ، وإزالة 3 فاترينات، و ضبط 40 مضبوطات متنوعة.

كما تمكنت الحملات من إزالة 3 مقهى عشوائى، وفى مجال فتح وتشغيل الجراجات تم فتح 2 جراج، وفى مجال تنفيذ الأحكام فتم تنفيذ 38 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال المخالفات المرورية تم ضبط 7324 مخالفة متنوعة، كما تم توجيه حملة مرورية بمنطقتى (دوران شبرا، الساحل) أسفرت عن ضبط (2) جنحة مرور.