سقوط حداد حول ورشته لتصنيعه أسلحة وبحوزته بندقية و5 فِرَد خرطوش

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، فى القبض على صاحب ورشة حدادة، لقيامه باستغلال الورشة فى أعمال تصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها وبيعها لراغبى شراء الأسلحة، فتم استهدافه وضبطه وبحوزته عدد من الأسلحة النارية قبل ترويجها وأدوات التصنيع، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام، معلومات مفادها قيام "سعيد.ح.ح" 40 سنة، صاحب ورشة حدادة، ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامة فى القضية رقم 1350لسنة 2000 م الدرب الأحمر "مخدرات" بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها داخل الورشة "ملكه" الكائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنت من ضبطه وعثر بداخل الورشة على بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 12 مم، و5 فِرَد خرطوش عيار 12 مم، و 14 ماسورة ، و 9 أبر ضرب نار، وأدوات تصنيع "صاروخ، شنيور، منجلة، مبرد"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية وبيعها لعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.