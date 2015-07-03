مصرع طفل بطلق نارى إثر مشاجرة بين عائلتين بالدقهلية

لقى طفل بقرية كفر الترعة التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية مصرعه، بعد أن أصيب بطلق نارى على إثر مشاجرة بين عائلتين.

تلقى اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، إخطارا من الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث المركز، بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بين كل من مختار مختار محمود الفار وباهر سعد محمد عبد الرحمن وحمادة عبد الغنى المهدى طرف أول وبين أحمد رزق السيد أحمد المتولى ومحمد رزق محمد السيد أحمد وبسام عبد السميع المتولى وجميعهم مقيمون بقرية كفر الترعة الجديدة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وفاة طفل يدعى احمد وهبة عبد السميع6 سنوات خلال تبادل اطلاق نار بين العائلين فأصيب بطلق نارى بالصدر، كما أصيب إبراهيم أحمد إبراهيم وهيب 22 سنة، بطلق نارى فى الوجه تصادف مرورهم أثناء المشاجرة وتم نقله إلى مستشفى شربين المركزى، وتم تحويلهم إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال والد المتوفى اتهم الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية مما أدى إلى وفاة نجله، وتم تحرير المحضر رقم 5509 إدارى مركز شربين، وتم عرضه على النيابة العامة والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثمان وبيان حالة المصاب إذا كان يمكن استجوابه.