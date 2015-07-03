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القبض على عاطل أثناء مساومة مالك سيارة على دفع فدية مقابل إعادتها

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القبض على عاطل أثناء مساومة مالك سيارة على دفع فدية مقابل إعادتها القبض على عاطل أثناء مساومة مالك سيارة على دفع فدية مقابل إعادتها
تمكنت قوة أمنية من رجال الإدارة العامة للمرور، من القبض علي أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة سيارة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشاده ضبط السيارة عقب اخفاءها بإحدى الورش، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم مرور الطريق الدائرى الشرقى لتفقد الحالة الأمنية والمرورية بمنطقة كوبرى السلام تجاه القادم من المرج إلى نفق مدينة السلام، وأثناء ذلك تبلغ لهم من أحد الأشخاص بوجود شخص قام بسرقة السيارة (61075 ملاكى الإسماعيلية) من منطقة فاقوس بمحافظة الشرقية والمحرر بشأنها محضر بمركز شرطة فاقوس.

وعلى الفور إنتقلت القوة وتمكنت من ضبط المتهم "أحمد . ع . ح" 30 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك حال قيامه بمساومة أصحاب السيارة على إعادتها نظير مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقام بالارشاد عن مكان إخفاء السيارة بإحدى الورش بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار اللواء سعيد طعيمة مساعد وزير الداخلية للمرور، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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