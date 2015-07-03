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الأمن العام يضبط 104 قطع سلاح نارى و197 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

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الأمن العام يضبط 104 قطع سلاح نارى و197 قضية مخدرات خلال 24 ساعة الأمن العام يضبط 104 قطع سلاح نارى و197 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية اقتحام البؤر الاجرامية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لضبط الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 104 قطع سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، و209 قطع سلاح أبيض، وضبط 197 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و2 متهمين لقيامهما بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و47 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 10728 حكما قضائيا متنوعا وإعادة 7 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 826 دراجة نارية مخالفة.

تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء محمد كمال الدالى، رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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