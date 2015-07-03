القبض على "البوب وميسور" الإخوانيين المتهمين بحرق سيارة شرطة فى مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض علي المتهمين من عناصر جماعة الإخوان الارهابية، والمتهمين باشعال النيران في سيارة أمن مركزي أمام مسجد السلام في مدينة نصر ، وإصابة قائدها، وتبين أنهما طالبان أحدهما في كلية الشريعة بجامعة الأزهر والذي وتم ضبطه داخل غرفة ملحقة بأحد المساجد في التجمع الخامس، وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل الواقعة تعود لتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من الخدمات الأمنية بقيام مجموعة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بإضرام النيران بالسيارة رقم 5266/ب 14 شرطة التابعة لقطاع الأمن المركزي (قطاع أبو بكر الصديق) وإحداث إصابة قائدها جندي "محمد سيد سليمان" 22 سنة، من قوة ذات القطاع (مصاب برش خرطوش بإنحاء متفرقة بالجسم) حال تعطله بشارع احمد الزمر أمام مسجد السلام - دائرة القسم.

وعلي الفور أمر اللواء أسامة بدير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء خالد يحيي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتوصلت تحريات فريق البحث عن تحديد مرتكبي الواقعة وضبط أحدهم وهو "عبد الله شريف عبداللاه" 21 سنة طالب، ومقيم دائرة القسم وبحوزته تيشرتات بعلامة رابعة وكمية من الألعاب النارية وأرقام للوحات معدنية مزورة، والسابق اتهامه في قضيه تظاهر وانضمام لجماعه محظورة واسمه الحركي (حسن ميسور)، والذى اقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين .

كما وردت معلومات لفريق البحث، مفادها تواجد أحد المشاركين في ارتكاب الواقعة "عبد الله طلعت يوسف" 25 سنة، طالب بكلية الشريعة جامعه الأزهر ومقيم دائرة القسم واسمه الحركي "عبد الله البوب" أو "عبدالله الصواف" ، وأصل بلدته مركز سيدى سالم /كفر الشيخ، في غرفة ملحقة بمسجد خاتم المراسلين دائرة قسم شرطة التجمع الخامس .

وعلى الفور تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته افارول قوات مسلحة برتبة ملازم أول واعترف بارتكابه الواقعة ولم يعلل سبب حيازته للملابس العسكرية، فتم إحالتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق وجاري تكثيف الجهود للوقوف على نشاطهم الإجرامي وما ارتكبوه من حوادث أخرى وضبط باقي المشاركين .