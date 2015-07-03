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مقتل عامل بمطعم على يد آخر بكوم النور فى ميت غمر بسبب خلافات فى العمل

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مقتل عامل بمطعم على يد آخر بكوم النور فى ميت غمر بسبب خلافات فى العمل مقتل عامل بمطعم على يد آخر بكوم النور فى ميت غمر بسبب خلافات فى العمل
لقي عامل بمطعم بقرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية مصرعه بعد أن طعنه زميله إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات العمل.

تلقى اللواء السعيد عمارة مدير مباحث مديرية أمن الدقهلية إخطارا من الرائد أحمد توفيق رئيس مباحث مركز ميت غمر بوصول بلاغ من مستشفي ميت غمر المركزي بوصول عبد العزيز يوسف عبد العزيز 25 سنة عامل بمطعم مقيم قرية كوم النور التابعة لدائرة القسم جثة هامدة نتيجة إصابته بجرح قطعي بالبطن من الناحية اليسرى.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ وبسؤال شقيق المتوفي "محمد" 25 سنة اتهم محمود محمد عبد العزيز 25 سنة عامل خردة ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض مطواة لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة فى العمل.

وعلى الفور تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وأضاف بان المتوفي بادر بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض وأحدث إصابات بجرحين قطعيين بالرقبة والساعد الأيسر، وتم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم تحرير المحضر 11747 جنح مركز ميت غمر لسنة 2015 وتم عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة.

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مصر 365