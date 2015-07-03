أوباما يكشف عن مقترح يرفع أجر 5 ملايين عامل

كشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن مقترح يتعلق بالعمل الإضافي ومن من شأنه أن يرفع أجور نحو خمسة ملايين عامل.

ويقضي المقترح بأن يحصل بعض العمال الذين يتقاضون أجورًا محددة وليس بنظام الحساب بالساعة، على أموال إضافية إذا عملوا لوقت إضافي.

وأطلق أوباما دعوة للإصلاح خلال اجتماع حاشد في لا كروس بولاية ويسكونسن، قائلًا: إذا كنت تعمل لوقت أطول وكنت تعمل بجد، ينبغي أن تؤجر على ذلك.

ومن شأن اقتراح أوباما رفع الحد الأقصى للقيمة المدفوعة عن العمل الإضافي من 23 ألفا و660 دولارا حاليًا إلى 50 ألفا و400 دولار في الراتب السنوي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست، إن زيادة أجور العمال وتحسين ظروفه محل تركيز في جدول أعمال الرئيس المحلي منذ اليوم الأول له في السلطة.

د ب أ