ننشر أسماء المجندين المصابين على يد مجهولين أطلقواعليهم النار بالمنيا

أصيب كل من المجند رمضان إبراهيم إبراهيم، بطلق نارى فى الكتف، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعى، كما أصيب أحمد معوض محمود بطلق نارى فى الظهر، وتم تحويله إلى مستشفى المنيا الجامعى.

وأكد مصدر طبى بمستشفى المنيا الجامعى، إن المجند "أحمد معوض" أجرى عملية جراحية منذ قليل، وتم تحويله إلى العناية المركزية، وحالتة الصحية شبه مستقرة، ويخضع للملاحظة الطبية.

كان اللواء محمد صادق الهلباوى قد تلقى إخطارا يفيد قيام مجهولين يستقلون سيارة جيب سوداء بإطلاق النار على سيارة شرطة بالطريق الصحراوى، ولاذوا بالفرار على عربية ماركة "جيب" كانوا يستقلونها.