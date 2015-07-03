أمن القليوبية يضبط خلية إرهابية من 7 عناصر بينهم سورى ينتمى لجبهة النصرة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى بالقليوبية من ضبط خلية إرهابية مكونة من 7 أفراد ينتمون لجماعة الإخوان، بينهم شاب سورى ينتمى لجبهة النصرة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لنشر العنف والفوضى، والتعدى على بعض الأماكن الحيوية، واستهداف أبراج الكهرباء؛ بهدف زعزعة استقرار البلاد، وضبط بحوزتهم شارات رابعة، ومنشورات تحرض على العنف، وأحيل المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق.

وشهدت محافظة القليوبية حالة استنفار أمنى عقب دفن جثتى القياديين الإخوانيين ناصر الحافى عضو مجلس الشعب المنحل عن جماعة الإخوان وهشام إسماعيل زوج النائبة الإخوانية والقيادية بالجماعة هدى غنية.

وأحبطت الأجهزة الأمنية مخططات لبعض أنصار الجماعة لإشاعة الفوضى في بعض قرى القناطر الخيرية وشبين القناطر ، بعد مقتل القياديين الإخوانيين ضمن افراد خلية 6 أكتوبر.