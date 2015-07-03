تغير لون البول عند طفلك دليل على التهابات المثانة والكلى

كثيرا ما تلاحظ بعض الأمهات وجود تغيير فى لون البول والبراز لدى الطفل، وهو ما يعد مؤشرا لمشكلة مرضية يعانى منها الطفل .

يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال إن وجود أى تغيير فى لون البول للطفل إلى اللون الأصفر الغامق أو الأحمر يستدعى التوجه للطبيب فورا، لافتا إلى أن من أسباب تغير لون البول للأحمر لدى الأطفال وجود التهاب بالمثانة أو الكلى وغالبا يكون مصحوبا بارتفاع فى درجة الحرارة وصعوبة فى التبول، كما يمكن أن يكون مؤشرا على وجود حصوة فى الكلى أو الحالب مصحوبا بمغص حاد، أما وجود الحصوة فى المثانة فلا يكون مصحوبا بمغص، ومن الأسباب الأخرى المؤدية لوجود دم فى البول هو التهاب الكبيبات الكلوى الذى يكون نتيجة إصابة الطفل بالميكروب السبحى باللوزتين ومصاحب بزيادة نسبة البروتين بالبول وارتفاع ضغط الدم، وهناك أسباب أخرى بالكلى أو أورام بالكلى وهناك أسباب مرضية أخرى مثل إصابة الطفل بالأنيميا المنجلية .

ويشير إلى أنه يتم التشخيص عن طريق عمل آشعة فوق صوتية للبطن والحوض وآشعة مقطعية وعمل تحليل بول ومزرعة فى حال وجود التهاب لمجرى البول، ويكون العلاج حسب الحالة، وعند وجود التهاب يتم العلاج بالمضاد الحيوى وفى حال وجود حصوات يكون العلاج عن طريق تفتيتها أو الجراحة وفى حال وجود الإصابة بالالتهاب الكبيبات الكلوى يكون العلاج للميكروب السبحى وعلاج أعراض المرض مثل ارتفاع ضغط الدم .