"أوقاف سوهاج": تقديم مساعدات مالية إلى 3328 أسرة فقيرة

قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج إن إدارة البر والخيرات بمديرية الأوقاف قامت خلال الفترة الماضية بتقديم مساعدات مالية قدرها 781 ألف جنيه إلى 3328 أسرة بجميع مراكز المحافظة وشملت هذه الإعانات الأسر الفقيرة والمرضى والأرامل والمطلقات والطلبة ومساعدات الزواج.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بالمديرية أنه جارى صرف المعايدات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك بقيمة 60 ألف جنيه إلى 1200 أسرة فقيرة وذلك حتى تتمكن هذه الأسر من قضاء مستلزماتها قبل عيد الفطر المبارك.