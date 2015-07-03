استنفار أمنى مكثف بمحافظة الأقصر تزامنا مع ذكرى عزل مرسى

أعلنت مديرية أمن الأقصر، اليوم الجمعة، حالة الاستنفار الأمنى الكاملة فى جميع أرجاء المحافظة، ومداخلها الحدودية ومنافذها البرية والجوية، وذلك لتأمين ذكرى عزل مرسى، من حكم البلاد عقب اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تواجدها فى محيط المبانى الشرطية والمنشآت الحيوية والمزارات الأثرية والسياحية فى الأقصر.

ومن جانبه أكد اللواء حسام المناوى، مدير أمن الأقصر، أنه أمر جميع الضباط والصف والجنود بالانتشار المكثف لتأمين المحافظة تجاه أية محاولات للخروج عن القانون، كما انتشرت قوات الأمنى بمحيط الأقسام والمنشآت الشرطية، وتم وضع خطة خاصة بالتنسيق مع شرطة السياحة والآثار لتأمين المناطق الأثرية والسياحية، وبدء تمشيط الجزر النيلية والمناطق الجبلية المتاخمة للمزارات الأثرية.

فيما انتشر رجال الحماية المدنية بقيادة العميد محمد عمر مدير الحماية المدنية بالأقصر، وكذلك فرق من خبراء المفرقعات لعمل تمشيط كامل للميادين بجانب محيط المنشآت الحيوية والمطار والمناطق الأثرية والسياحة، بجانب تيسير دوريات مشتركة من قوات الجيش الشرطة لتأمين الشوارع والميادين وتمشيط الطرق السريعة.

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