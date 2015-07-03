الإسكان تطرح 5 آلاف قطعة أرض كاملة المرافق لمحدودي الدخل في 10 مدن جديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 5 آلاف قطعة أرض كاملة المرافق، بالقرعة العلنية (القرعة السادسة)، ضمن أراضى الإسكان الاجتماعى بعد غد الأحد.

وذلك فى 10 مدن جديدة، بمساحات تتراوح ما بين 209 و276 مترا، على أن يبدأ الحجز فيها خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 27 أغسطس المقبل.

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى، تأتى ضمن سياسة الوزارة، بطرح أراض بسعر توصيل المرافق، وهامش ربح بسيط، وذلك لضبط سوق الأراضى فى المدن الجديدة، مشيرا إلى أنه لا يحق للأسرة الواحدة، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.

وأضاف الوزير: “تم السماح بمشاركة مواطنين فى قطعة أرض واحدة، حيث يجوز لأكثر من شخص بحد أقصى 4 أشخاص الحصول على قطعة واحدة، طبقا للشروط الواردة بالكراسة، على أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين، أو القاطنين بالمحافظة، التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعى”.