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عقار ستاتين المخفض للكولسترول يقلل العدوانية بين النساء مقارنة بالرجال

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عقار ستاتين المخفض للكولسترول يقلل العدوانية بين النساء مقارنة بالرجال عقار ستاتين المخفض للكولسترول يقلل العدوانية بين النساء مقارنة بالرجال
فى دراسة جديدة، ربط الباحثون بين تناول عقار ستاتين المخفض للكولسترول، والعدوانية بين النساء والرجال، حيث وجد فعاليته فى تقليل العدوانية بين النساء مقارنة بالرجال.

وقالت الدكتورة "بياتريس جولومب" أستاذ الطب فى كلية الطب بجامعة "كاليفورنيا" الأمريكية إن الدراسة تثبت أن ستاتين – العقار الأكثر فعالية فى خفض مستويات الكولسترول المرتفعة فى الدم – تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب فضلا عن العديد من المخاطر الصحية.

كان عدد من الدراسات السابقة قد أشارت إلى الدور أيضا الذى يلعبه ستاتين فى خفض فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى الناجم عن المعاناة من البدانة وتدنى النشاط الحركى.

وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التى تكشف النقاب عن علاقة تناول هذا العقار وخفض مشاعر وسلوكيات العدوانية بين النساء اللاتى يتناولن العقار، مقارنة بالرجال من المرضى.

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