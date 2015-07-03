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10 نصائح لتجنب عسر الهضم فى رمضان

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10 نصائح لتجنب عسر الهضم فى رمضان 10 نصائح لتجنب عسر الهضم فى رمضان
فى شهر رمضان قد يصاب العديد من الأشخاص ببعض المشكلات الصحية بسبب العادات الغذائية الخاطئة ومن هذه المشكلات آلام البطن، التى ترجع إلى الإصابة بعسر الهضم، فكيف يتجنب الصائم الاصابة بعسر الهضم والانتفاخات؟.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، أن الشعور بعسر الهضم لدى الأشخاص المصابين به يزيد فى شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب الإكثار من تناول البقوليات والأطعمة مرتفعة .

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح للأشخاص المصابين بعسر الهضمى فى رمضان، ومنها:
>1- تناول وجبات صغيرة من الطعام .
>2- تجنب تناول الأطعمة مرتفعة الدهون.
>3- الابتعاد عن تناول الحلويات.
>4- قاوم الشعور بالضغوط النفسية أو عدم الانسياق فيها .
>5- تجنب تناول الأطعمة كثيرة الصلصات .
>6- عدم الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبهارات.
>7- الإكثار من تناول الماء.
>8- الإقلاع عن التدخين.
>9- الابتعاد عن تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفى والليمون.
>10- عليك تناول الطعام ببطء وبهدوء.

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مصر 365

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