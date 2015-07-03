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لو طفلك بيعانى من السلس البولى أو التبول اللاإرادى اعرفى أسبابه

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لو طفلك بيعانى من السلس البولى أو التبول اللاإرادى اعرفى أسبابه لو طفلك بيعانى من السلس البولى أو التبول اللاإرادى اعرفى أسبابه
التبول اللإرادى عند الأطفال أحد المشاكل التى تسبب الكثير من المشاكل سواء للطفل أوللأم ، وغالبا تحدث نتيجة بعض العوامل التى تتعلق بانشغال الطفل عن دخول الحمام للتبول وغيرها من الأسباب والعوامل الأخرى.

تقول الدكتورة نهى أبو الوفا استشارى أمراض الأطفال بقصر العينى، إن سلس البول عند الأطفال هو عبارة عن حدوث تبول لاإرادى أو تسرب البول غير مقصود للأطفال الذين يستطيعون التحكم فى المثانة خلال النهار .

وتستكمل د. نهى قائلة " هناك عدة أسباب وعوامل تؤدى لحدوث سلس البول عند الأطفال فالبعض منها لأسباب مرضية والأخرى تتعلق بالطفل وأهمها ":
>1)حبس الطفل البول .
>2)تأجيل دخول الحمام لآخر دقيقة بسب انشغاله باللعب أو مشاهدة التليفزيون خاصة الأطفال بعمر قبل دخول المدرسة .
>3) الضحك زيادة عن اللزوم .
>4) السعال الزائد.
>5)التهاب مجرى البول.
>6)إصابة الطفل بديدان "الحرقص" المتواجدة بمجرى البول .
>7) الإمساك الشديد .
>8) مرض فرط النشاط وقلة الانتباه .
>9) الأطفال الذين يعانون من مرض السكر.
>10 ) المثانة العصبية .
>11) فشل أو قصور بالكلى .
>12)ضيق بفتح خروج مجرى البول عند الذكور .
>13) المثانة الغير مستقرة المتواجدة التى تصاب بها الأطفال الإناث نتيجة فرط النشاط .

لذلك تنصح د. نهى قائلة يجب على الأمهات فى حال ملاحظة ظهور الأعراض السابق ذكرها على طفلها ضرورة الذهاب إلى الطبيب على الفور لتحديد السبب وعلاجه ".

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