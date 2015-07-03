انفجار محدث صوت والاشتباه فى جسمين آخرين بأبو تيج بأسيوط

انفجر محدث صوت بالقرب من مقر الأمن الوطنى بمركز أبو تيج بعد أن تعامل معه خبراء المفرقعات وقاموا بتفجيره بعد ورود بلاغ بوجود جسم غريب بالقرب من المنطقة.

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على جسمين غريبين آخرين بالقرب من إدارة فرقة الجنوب وفرع البحث الجنائى وشريط السكة الحديد بمركز أبوتيج.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والإسعاف وتم فرض كردون أمنى وبالفحص تبين أن الجسمين عبارة عن كيس قمامة ومخلفات وتبين من الفحص سلبية البلاغ.

وقال المهندس أحمد شوقى محبوب رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إن الجسمين اللذين تم العثور عليهما هما كيس قمامة وبقايا مخلفات ولم يتم العثور على أى قنابل بالمنطقة عدا محدث الصوت الذى تمكن خبراء المفرقعات من التعامل معه وتفجيره بدون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تمشيط المنطقة للكشف عن أى أجسام غريبة.

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