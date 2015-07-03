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ضبط 42 هاربا من أحكام قضائية و8 مسجلين خطر بالسويس

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ضبط 42 هاربا من أحكام قضائية و8 مسجلين خطر بالسويس ضبط 42 هاربا من أحكام قضائية و8 مسجلين خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية أمس، من ضبط 42 من الهاربين من أحكام قضائية.

تلقى اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس، إخطارا بنجاح حملة بقيادة العميد إبراهيم الديب، مدير المباحث الجنائية، من ضبط 6 من الخارجين على القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 8 مسجلين خطر و15 دراجة نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وتم التحفظ على المتهمين وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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