«محلب» يبدأ حملة تطوير إمبابة والوراق بالجيزة

عقد إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا بحضور محافظ الجيزة، ومدير الأمن، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر للخدمات والصيانة، ورؤساء أحياء الوراق، وشمال الجيزة، والعجوزة ، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس الوزراء، لتطوير الأحياء الشعبية،.

في بداية الاجتماع، قال رئيس الوزراء أطلقنا حملة للحفاظ على المناطق والأحياء الشعبية وتطويرها، حتى لا تتحول الى عشوائيات، وبدأنا بالدرب الأحمر في محافظة القاهرة، وسنبدأ في محافظة الجيزة بإمبابة والوراق، فهذه المناطق لها أصالة وتاريخ.

وكلف رئيس الوزراء بالاهتمام بأعمال النظافة والزراعة والتشجير، والانضباط المروري، والتواجد الأمني، مشيرا الى أن كل الوزارات ستقدم الدعم المطلوب منها لهذه المبادرة.

واضاف، ان القوات المسلحة تساند جهود الدولة في التطوير في مختلف المجالات، ومستعدون للمساهمة معنا في حملة تطوير الاحياء الشعبية وطلب محلب من محافظ الجيزة إعداد خطة شاملة للتطوير، ولتكن البداية بشارعي الوحدة العربية، وترعة السواحل، مشيرا الى ضرورة التنسيق مع وزير الصحة لعودة تشغيل مستشفى الوراق بهذه المنطقة.

وشدد محلب، على ضرورة مشاركة شباب هذه المناطق في أعمال التطوير، فهم أجدر أيضا على المحافظة على ما يتم.

يذكر ، أن رئيس الوزراء قام منذ أسبوع بزيارة مفاجئة ليلا إلى إمبابة والوراق، للإطمئنان على الخدمات المختلفة، ووعد أهالي المنطقة ببدء حملة تطوير بها