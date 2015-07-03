البورصة المصرية تخسر 2.2 مليار جنيه الأسبوع الماضي

خسرت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي، 2.2 مليار جنيه ليبلغ رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 483.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 486.1 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، بهبوط بلغت نسبته 0.4%.

وأظهر التقرير الاسبوعي للبورصة، اليوم الجمعة، تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 09.1 % ليصل إلى مستوى 8315 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي اكس 20، محدد الأوزان بنحو 68.0 % ليبلغ مستوى 8463 نقطة، فيما انخفض مؤشر إيجي اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 99.0% ليصل إلى مستوى 442 نقطة.

وشملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا الذي تراجع بنحو 81.0 % ليبلغ مستوى 937 نقطة، وأشار التقرير إلى ارتفاع أحجام قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي لتصل إلى نحو 4.3 مليار جنيه، من خلال تداول 513 مليون ورقة منفذة على 47 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 8.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 428 مليون ورقة منفذة على 60 ألف عملية خلال الأسبوع السابق

وأوضح أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل بلغ 1.6 مليون جنيه من خلال تداول 8. 3 مليون ورقة منفذة على 1125 عملية، مضيفًا أن سوق الأسهم استحوذت على 62.57 % من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 38.42 %.

ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 44.85% من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 85.11 %، والعرب على 71.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 47.101 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 55.26 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجل صافي شراء بلغ 83.232 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجَل العرب صافي بيع 96.181 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 426.1 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 416.1 مليون سند تقريبًا.

ا ش ا