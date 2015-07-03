جابر القرموطي: جيشنا يدافع عن شرف المنطقة العربية

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن ماحدث في سيناء، يوم الأربعاء الماضي، لا يقلل من قوة وعظمة الجيش المصري، فلولا وجود جيش لحدث أكثر من ذلك بكثير، الجيش المصري عظيم.

وذكر القرموطي، مايحدث على أرض سيناء لا يقتصر على «داعش» وإرهابيين، وهؤلاء الإرهابيون الذي يعرض الجيش صورهم ليسوا عرب، بل من جنسيات مختلفة.

وأضاف القرموطي: « مصر هى خط الدفاع الأول والأخير عن المنطقة العربية، وتدافع عن عرض وشرف المنطقة، ولو سقطت أو ضُرب جيشها لسقطت المنطقة كلها».

جاء ذلك خلال حلقة أمس من برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «أون تي في»، وبدأ القرموطي الحلقة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الجيش، الذين استشهدوا في الهجمات الأخيرة على مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.