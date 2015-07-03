مقتل وإصابة 52 شخصًا بسبب زلزال بإقليم شينجيانغ الصيني

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 48 آخرون؛ بسبب زلزال قوى ضرب منطقة “بيشان” بمحافظة هوتان في إقليم شينجيانغ الذاتي الحكم لأقلية اليوغور ذات الغالبية المسلمة شمالي غرب الصين صباح اليوم.

ووفقا لما أعلنه المركز الصيني لشبكات الزلازل، فإن الزلزال كان بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر، وكان على عمق 10 كيلومترات ووقع عند التقاء خط العرض 37.6 درجة شمالا وخط الطول 78.2 درجة شرقا.

وذكر المركز أن الزلزال لحقه توابع أحدها وصلت قوته إلى 3 درجات والآخر إلى 4.6 على مقياس ريختر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، أن السلطات المحلية قالت ـ في بيان على موقعها الإلكتروني – إن الزلزال تسبب في هدم عدد من المنازل وتلفيات بالبعض الآخر، وأدى كذلك إلى قطع خطوط الاتصالات وتوقف العمل بمطار هوتان، وتم إعلان آلية الاستجابة للطوارئ من الدرجة الثانية.

أ ش أ