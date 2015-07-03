رئيس نادي القضاة يؤكد أهمية تكاتف المصريين مع قواتهم المسلحة للقضاء على الإرهاب

أكد المستشار عبد الله فتحي رئيس نادي قضاة مصر، أهمية تكاتف الشعب المصري خلف القوات المسلحة والشرطة والقضاء، في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، حتى يتم القضاء على الإرهاب الأسود واقتلاعه من جذوره.

جاء ذلك في كلمة للمستشار عبد الله فتحي، خلال الوقفة التي نظمها عدد من القضاة ورجال النيابة العامة أمام ناديهم بوسط القاهرة، لإعلان رفضهم وإدانتهم لجرائم الإرهاب واغتيال النائب العام شهيد مصر المستشار هشام بركات، وعمليات استهداف رجال القوات المسلحة والشرطة في سيناء، إلى جانب جرائم استهداف القضاة والرموز الوطنية.

وأكد أهمية وقوف الشعب خلف قواته المسلحة في الحرب ضد الإرهاب والإرهابيين، مشيرا إلى أن القضاء المصري حر ونزيه ومستقل، ولا ينحاز إلا لتطبيق أحكام القانون ولا شأن له بالسياسة، موضحا أن القضاة غير مسئولين عن تأخر الفصل وإصدار الأحكام في العديد من القضايا المعروضة عليهم، ذلك أن القضاة يطبقون القوانين المتسببة في ذلك التأخير والتي أصبحت حاليا في حاجة ماسة إلى التعديل.

وأشار ، إلى أن وزارة العدل انتهت من إعداد مشروعات قوانين بهذا الشأن تتضمن تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، والعديد من القوانين المتعلقة بالإرهاب، لسرعة الفصل في القضايا وتحقيق الردع بشقيه الخاص والعام في هذا الشأن.

وشارك في وقفة القضاة أيضا العديد من الشخصيات العامة والرموز الوطنية وبعض رجال الدين الإسلامي والدين المسيحي، وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة.