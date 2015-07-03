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ولى العهد السعودى يعود لجدة بعد مشاركته فى اجتماع داخلية الخليج بالكويت

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ولى العهد السعودى يعود لجدة بعد مشاركته فى اجتماع داخلية الخليج بالكويت ولى العهد السعودى يعود لجدة بعد مشاركته فى اجتماع داخلية الخليج بالكويت
عاد إلى جدة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قادما من الكويت بعد تراؤسه وفد المملكة المشارك فى الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد فى الكويت.

وبحسب وكالة الأنباء فقد هنأ ولى العهد الكويت على النجاحات التي حققتها أجهزتها الأمنية فى سرعة الكشف عن ملابسات جريمة التفجير الإرهابى الآثم الذى استهدف مسجد الإمام الصادق فى الكويت.

وبين خلال فعاليات الاجتماع أن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية مؤكدا وقوف المملكة بكافة إمكاناتها مع دولة الكويت الشقيقة لمكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره لتعزيز عناصر الأمن والأمان والسلامة في الكويت وبقية دول المنطقة، وبما يحقق الرفاهية والاطمئنان لشعوب دول المجلس.

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مصر 365

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