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تقرير في الجول - غرامات بريزنتيشن على اتحاد الكرة قد تصل لـ8 مليون جنيه

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تقرير في الجول - غرامات بريزنتيشن على اتحاد الكرة قد تصل لـ8 مليون جنيه تقرير في الجول - غرامات بريزنتيشن على اتحاد الكرة قد تصل لـ8 مليون جنيه

بريزنتيشن تدفع لاتحاد الكرة 25 مليون جنيه في السنة، قد يتم خصم 8 ملايين منها أو على الأقل 3 ملايين و350 ألفا.

شركة بريزنتيشن الراعية لاتحاد الكرة أوضحت أن هناك غرامات ستؤدي إلى خصم مبلغ مالي.

هناك 5 ملايين جنيه غرامة على اتحاد الكرة بسبب مباريات لمنتخب لم يخضها الفراعنة.

وهناك 3 ملايين و350 ألفا تم تصنيفها كغرامات على اتحاد الكرة لأسباب أخرى.

اتحاد الكرة أكد أنه يحتاج للعودة إلى وزارة الشباب والرياضة وأخذ الموافقة على ما يخص تلك الغرامات.

إن لم يحصل اتحاد الكرة على موافقة فيما يخص تلك الغرامات، سيدفع فقط اتحاد الكرة الملايين الـ3 و350 ألف جنيه.

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