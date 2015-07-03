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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى صنعاء

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طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى صنعاء طائرات التحالف العربى تقصف مواقع للحوثيين فى صنعاء
قصفت طائرات دول التحالف العربى فى الساعات الأولى من فجر اليوم عدة مواقع تابعة لجماعة الحوثيين.

وقد استهدفت الطائرات مخازن الصواريخ بجبل فج عطان ومخازن المؤسسة الاقتصادية ومخازن العسكرى غرب صنعاء التى يسيطر عليها الحوثيون، وشوهدت النيران تشتعل فى المخازن ولازالت مشتعلة حتى الآن.

كما استهدفت الطائرات منازل ابن شقيق الرئيس اليمنى السابق وقياديين للحوثيين فى حى الجراف شمال صنعاء.

وقد استمر سماع دوى انفجارات عنيفة جدا فى العاصمة اليمنية وسط أصوات المضادات الأرضية، استمرارا لقصف الطائرات لعدد من الأهداف فى العاصمة منذ ظهر أمس.

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مصر 365

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