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رئيس الأمن العام لضباط البحث: نحتاج مزيدا من الجهد للقضاء على الإرهاب

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رئيس الأمن العام لضباط البحث: نحتاج مزيدا من الجهد للقضاء على الإرهاب رئيس الأمن العام لضباط البحث: نحتاج مزيدا من الجهد للقضاء على الإرهاب

>شهد اللواء محمد كمال الدالى، مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام، تخرج الفرقة الأساسية لضباط البحث الجنائى رقم (169) والفرقة التأهيلية لضباط البحث الجنائى رقم (128).

وشدد مسعد الوزير على التواصل بين القيادات والمرءوسين لنقل الخبرات وذلك من خلال لقاءات دائمة، مضيفا أن الفترة الحالية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والارتقاء بالأداء للقضاء على العناصر الإرهابية وفرض الأمن والطمأنينة للمواطنين ومكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على ضبط كافة صور الخروج على القانون وتكثيف المرورات على مدار اليوم وتوعية القوات المعينة لتأمين المنشآت والمرافق الهامة والحيوية.

كما شدد على حُسن معاملة المواطنين فى إطارٍ كامل من احترام حقوق الإنسان وحرياته.

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