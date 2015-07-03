أهالى العاشر من رمضان يقيمون عزاء شهيد هجوم سيناء الاثنين المقبل

يقيم أهالى مدينة العاشر من رمضان، عزاءً شهيد الواجب المقدم أحمد عبد الحميد الدرديرى، الذى استشهد أول أمس فى الهجوم الإرهابى الغادر بسيناء يوم الاثنين المقبل بالمجاورة 23، بمنطقة الأردنية خلف نادى المهندسين، وسيتم تشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية بنى عدى التابعة لمنفلوط بمحافظة أسيوط.

يذكر أنه كانت عملية إرهابية غادرة شنتها عناصر إرهابية على كمائن وتمركزات للقوات المسلحة الأربعاء الماضى، أسفرت عن استشهاد 17 من أفراد الجيش وإصابة 13 آخرين.

الحزب يسيطر على أهالى العاشر من رمضان بعد استشهاد أحد أبنائها بسيناء

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