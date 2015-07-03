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صحة الإسكندرية: تغيير 30% من قيادات المستشفيات لتطوير المنشآت الصحية

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صحة الإسكندرية: تغيير 30% من قيادات المستشفيات لتطوير المنشآت الصحية صحة الإسكندرية: تغيير 30% من قيادات المستشفيات لتطوير المنشآت الصحية
قال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية تولى اهتمامًا كبيرًا بتنمية الموارد البشرية وإعداد قيادات واعدة قادرة على العطاء فى المرحلة القادمة عن طريق تعظيم دور المرأة وضخ دماء جديدة من الشباب.

وأشار إلى أنه تم عقد برامج تدريبية لتقديم الرعاية الأساسية للسوريين، كما تم إجراء تغييرات بنسبة 30% من قيادات المناطق والمستشفيات، وأيضا تفعيل إدارة للتطوير والمتابعة إيمانًا بتطوير بجميع المنشآت الصحية، وتعيين مساعد لوكيل الوزارة لشئون التطوير والمتابعة.

وحول مجال رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحى، قال: قامت إدارة التدريب بالتعاون مع الإدارات الفنية بتنفيد البرامج التدريبية، حيث تم تنفيذ نحو 24 دورة تدريبية بإجمالى 684 متدربًا، بالإضافة إلى برامج تدريبية للتمريض فى مجال تدريب مدربين، أساسيات الإنعاش، معايير سلامة المرضى، أخلاقيات آداب مهنة التمريض، وبرامج تدريبية للأطباء بالمستشفيات، مثل برنامج مهارات الاتصال، برنامج سلامة المرضى، برامج الإنعاش القلبى والرئوى، برنامج المسح الشامل السمعى لحديثى الولادة، كما تم عقد دورة تدريبية خاصة بالسمعيات بالتعاون مع الإدارة العامة لذوى الاحتياجات الخاصة.

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