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للحوامل.. عصير الرمان يحافظ على حرارة جسمك فى فصل الصيف

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للحوامل.. عصير الرمان يحافظ على حرارة جسمك فى فصل الصيف للحوامل.. عصير الرمان يحافظ على حرارة جسمك فى فصل الصيف
تنصح أحدث الأبحاث الطبية الحوامل بأهمية تناول عصير الرمان، خاصة فى فصل الصيف للحفاظ على درجة حرارة الجسم، وعدم فقدان الماء منه للاحتفاظ برطوبته اللازمة حتى مع ارتفاع درجات حرارة الجو.

وأوضحت الأبحاث أهمية حرص الحوامل أيضا على وضع أرجلهن فى مياه باردة، لتحسين آلية الدورة الدموية أثناء فترة الحمل خاصة فى ظل ارتفاع درجات حرارة الجو.
>وأشارت الأبحاث إلى أهمية احتفاظ الحوامل بمستوى مرتفع من المياه فى أجسامهن لضمان فعالية أداء وظائف أجهزة الدم الحيوية.

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