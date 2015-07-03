أعراض وأسباب التهاب غضاريف صوان الأذن وطرق علاجه

التهاب الغضاريف، من الأمراض التى لها تأثير سلبى على صحة أجزاء الجسم، وتتسبب فى تلف أو التهاب بعض الغضاريف التى تتواجد بالجسم .

وحول هذا يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس أن التهاب الغضاريف الراجع، هو مرض يؤدى إلى حدوث التهاب مناعى بالغضاريف الموجودة بجسم الإنسان، ومن أشهر وأهم الغضاريف إصابة التهاب غضروف (صوان) الأذن، مما يؤدى إلى تورم مع احمرار وألم بالأذن ومع تكرار الالتهاب يحدث تآكل وتشوه بالغضروف المكون لصوان الأذن.

يتابع د. عادل محمود أنه بالنسبة لالتهاب الغضاريف الراجع، يصيب هذا المرض غضاريف الحلق والقصبة الهوائية وصمامات القلب وفى هذه الحالات تهدد حياة المريض، ومن الممكن أن يؤثر هذا المرض على الغضاريف التى تغطى العظام المكونة للمفاصل والذى يتسبب فى تشوه هذه المفاصل.

ويشير أنه يتم تشخيص المرض اعتمادا على وجود الأعراض وكذلك بفحص المريض والتأكد من وجود علامات الالتهاب ويصاحب التشخيص وجود ارتفاع ملحوظ فى دلالات الالتهاب عند تحليل عينة من دم المريض، موضحا أن العلاج يعتمد على علاج الأعراض المرضية مع استخدام مضادات الالتهاب والمسكنات، ويمكن أن تتطلب الحالات الأكثر شدة استخدام مثبطات المناعة ومشتقات الكورتيزون.