علامات على بشرتك تشير إلى حاجتك للماء.. منها فقدان الليونة والبقع البيضاء

نقص الماء والجفاف من أكبر المشاكل التى تواجه الجسم، وتؤثر سلبا على عمل أعضائه، فالماء يساهم فى نقل العناصر الهامة لجميع الأعضاء ونقصه يضر فى المقابل بعملها ويضعفها.

وأهم العلامات التى تشير إلى نقص الماء بالجسم يمكن ملاحظتها من خلال البشرة، وهى العضو الذى يعد بمثابة المرآة التى تعكس حالة الجسم وسلامته.

الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر توضح أهم العلامات التى يعكس الجلد من خلالها حاجة الجسم للماء والسوائل وهى كالتالى:

>- جفاف الشفاه وتشققها.

>- جفاف البشرة وتكون قشورا بيضاء من طبقة جلدية رقيقة للغاية على سطحها.

>- فقدان الوجه لنضارته ورونقه، وظهور علامات الشحوب وخاصة مع زيادة الهالات السوداء.

>- فقدان الجلد ليونته، وهو ما يمكن الكشف عنه من خلال شد طبقة من الجلد لأعلى وتركها مرة أخرى، وتحديد سرعة عودتها إلى وضعها الطبيعى دون تكون نتوء مؤقت يستمر للحظات معدودة، وهو ما يدل على قلة ليونتها ونقص السوائل.

>- فقدان الشعر لبريقه ولمعانه وزيوته الطبيعية، وبالتالى يظهر بصوره باهته وجافه.

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