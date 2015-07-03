أهالى العاشر من رمضان يقيمون عزاء شهيد هجوم سيناء الاثنين المقبل

يقيم أهالي مدينة العاشر من رمضان، عزاءً شهيد الواجب المقدم احمد عبد الحميد الدرديرى، الذي استشهد أول أمس في الهجوم الإرهابي الغادر بسيناء يوم الاثنين المقبل بالمجاورة 23، بمنطقة الأردنية خلف نادي المهندسين، وسيتم تشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بقرية بني عدي التابعة لمنفلوط بمحافظة أسيوط.

يذكر أنه كانت عملية إرهابية غادرة شنتها عناصر إرهابية على كمائن وتمركزات للقوات المسلحة الأربعاء الماضى ، أسفرت عن استشهاد 17 من أفراد الجيش وإصابة 13 آخرين.

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