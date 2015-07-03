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نادى قضاة بنى سويف يقيم حفل تأبين للنائب العام اليوم

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نادى قضاة بنى سويف يقيم حفل تأبين للنائب العام اليوم نادى قضاة بنى سويف يقيم حفل تأبين للنائب العام اليوم
أعلن نادى القضاة ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد عصمت يونس، عن إقامة حفل تأبين للراحل النائب العام المستشار هشام بركات مساء اليوم الجمعة، بمقر النادى بكورنيش النيل فى مدينة بنى سويف.

وأكد المستشار حسين فتحى سكرتير عام النادى، على إقامة حفل التأبين عقب صلاة العشاء واستقبال جميع المواطنين من مختلف الفئات، والراغبين فى المشاركة وتقديم واجب العزاء فى محامى الشعب وشهيد الواجب.

يذكر أن نادى قضاة بنى سويف أصدر بيانًا فى وقت لاحق أدان خلاله اغتيال النائب العام، وطالب الرئيس السيسى بسرعة إصدار قانون الشرطة القضائية.

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