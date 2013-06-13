غادة عادل: هذه حكايتي مع باسل خياط في القصر

تعتبر غادة عادل حالة خاصة في الساحة الفنية المصرية، فهي تتمتّع بطلّة مختلفة ودائماً تبحث عن أعمال تقرّبها من الناس. وبعد رحلة فنية تجاوزت عقداً من الزمن، أصبحت غادة حريصة كل الحرص على التدقيق في اختياراتها الفنية.

خلال الأعوام الماضية، حرصت على أن تكون ضيفة على الجمهور في شهر رمضان. وهذا العام تظهر بمسلسل «مكان في القصر» حيث تدخل به السباق الرمضاني. وهذا العمل جعلنا نلتقي بها، لنتعرّف على أسباب تمسّكها به، ولماذا لم تعمل مع زوجها رغم أنه يخرج مسلسلاً آخر؟ وحكايات أخرى عن الفن والحياة في هذا الحوار.

ما سبب حرصــك على اختيــار مسلسل «مكان في القصر» رغم العروض الكثيرة التي تلقّيتها لتقديم أعمال فنية خلال الفترة الماضية؟

العمل به كل جوانب الإثارة، فكاتبه محمود البزاوي يقدّم رائعة اجتماعية تتخلّلها دراما ورومانسية. وأشارك فيه وأنا مستمتعة للغاية بهذا المسلسل القوي.

وما هي طبيعة القوّة في المسلسل والتي تتحدّثين عنها؟

الموضوع شيّق والمخرج عادل أديب له رؤية مختلفة. وكل الأبطال المشاركين معي في العمل، يبذلون أقصى ما في وسعهم للخروج بالمسلسل بأفضل صورة.

ما هي طبيعة المسلسل؟

يطرح المسلسل فكرة الصراع على الميراث داخل العائلة الواحدة، لكن بشكل مثير حيث أجسّد شخصية فتاة رحل والدها. وعندما أحضر لكي أطالب بميراثي في القصر الذي يمتلكه والدي الراحل، يرفض أقاربه لأنهم لا يعرفونني. والشخص الوحيد الذي يستطيع إثبات ذلك هو مدير القصر والذي يعتبر كاتم أسرار والدي.

وينتقل المسلسل من حالة الدراما الجافة إلى الرومانسية الجذّابة ثم إلى التشويق.

هل تعتقدين أنك بدأت التصوير متأخّرة، وهذا قد يجعلك في مرحلة ضغط؟

هذا الضغط تعوّدنا عليه. وأعتقد أن كل المسلسلات بدأت متأخرة لعدم وضوح الرؤية بشكل كافٍ في ما يتعلّق بخريطة التوزيع والتسويق. ورغم حالة الضغط الكبيرة التي نعيشها، إلا أننا نسير وفق معدّلات طبيعية جداً.

تتعاملين للمرّة الأولى مع الممثل السوري باسل خياط، كيف تصفين التعاون معه وما رأيك في إمكانياته كممثل؟

أعتقد أن التعاون في مصلحة العمل، ولاسيما أنه من اختيار المخرج عادل أديب. وهو ممثل لديه وعي كبير بالأعمال، وبالتأكيد سوف يضيف للمسلسل. ونتمنى في النهاية أن نقدّم عملاً قوياً.

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