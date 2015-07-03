وزيرة الدولة للسكان: مليون مواطن يعانى الأمية بمحافظة أسيوط

قالت الدكتورة هالة يوسف وزير الدولة للسكان، أن نسبة الأمية بمحافظة أسيوط حوالى 25% من سكانها أى حوالى مليون مواطن، مؤكدة على ضرورة وجود خطط قابلة للتنفيذ للقضاء على الأمية بالمحافظة، ومواجهة التحديات التى تعيق تنفيذ هذه الخطط.

وأشارت الدكتورة هالة يوسف فى تصريحات صحفية، إلى مؤشرات المسح السكانى أكدت وجود نسب عالية فى الولادات القيصرية بمحافظة أسيوط، مطالبة جامعة أسيوط، بأن يتم تدريب وتأهيل أطباء فى أقسام النساء والتوليد جيدا، وأن تكون هناك برامج للتدريب على الولادة الطبيعية ووسائل تنظيم الأسرة، موضحة أن كل مشكلة ولها حل قائلة "نحن نبنى دولة جديدة قوية قادرة على توفير احتياجات المواطنين ومواجهة التحديات، ونسعى دائما للنجاح من أجل مصلحة هذا الوطن".

- هالة يوسف: يونيو المقبل.. بدء تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان الأحد، 28 يونيو 2015 - 05:06 م