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بعد بنائه بقرار من الرئيس..محافظة المنيا تسلم الحاجة نجية منزلها

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بعد نشر اليوم السابع لحالة الحاجة نجية ومطالبتها للرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء منزلها قبل أن ينهار فوقها وبعد استجابة الرئيس وإصدار قرارا ببناء المنزل، تحول المنزل بعد ٤ شهور إلى تحفة معمارية بعد انتهاء العاملين من التشطيبات النهائية للمنزل، حيث تقيم محافظة المنيا احتفالا لتسليم الحاجة نجية المنزل وإعادة تسكينها فيه.

وتقول الحاجة نجيه أنا مش مصدقة نفسى وربنا يخلى لنا السيسى بدعيله من قلبى وربنا ينصره، مضيفة: كان حلم كبير لى أنا وبنتى إننا لاقى مكان أدمى نعيش فيه وكنا خايفين إنه يقع فوق رؤوسنا.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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