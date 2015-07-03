خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثالث

يواصل خبراء اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى، التى تتكون من 12 خبيرا من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المكتبين الاستشاريين الدوليين "الفرنسى بى آر ال، والهولندى دلتارس"، اليوم الجمعةاجتماعاتهم لليوم الثالث على التوالى.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع، التوافق حول عدد من الموضوعات والنقاط الفنية والخطوط العريضة والآليات التى سيعمل من خلالها المكتبان الاستشاريان الدوليان المنوط بهما تنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبى. ‏

خبراء لجنة سد النهضة يواصلون اجتماعاتهم لليوم الثانى على التوالى.. مصادر: اجتماعات أمس استمرت 8 ساعات.. والوفد المصرى يتهم الإثيوبى بإضاعة الوقت.. والسودانى يرد: ميهمناش الوقت بقدر إن محدش يخرج خاسر

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