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نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القاهرة

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نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القاهرة نقل صلاة الجمعة من مسجد الأزهر احتفالا بالعيد القومى لمحافظة القاهرة
تحتفل محافظة القاهرة بعيدها القومى الإثنين المقبل، وتقرر نقل شعائر صلاة الجمعة اليوم من مسجد الأزهر الشريف بحضور الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، وعدد من الوزراء ونواب المحافظ الأربعة وقيادات المحافظة.

وصرح الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، بأن المحافظة تحتفل كل عام بذكرى تأسيس مدينة القاهرة على يد القائد جوهر الصقلى عام 969م بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى، والذى يوافق 6 يوليو، مشيرا فى بيان إعلامى اليوم إلى أن الاحتفالات هذا العام ستقتصر على افتتاح عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة، ولن تتضمن أى احتفالات فنية، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد.

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