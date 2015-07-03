7 نصائح تجنبك الملوثات والميكروبات فى الخضراوات والفواكه

تشعر الكثير من السيدات بالقلق والخوف من الميكروبات والملوثات المتواجدة على الخضراوات والفواكه، وتقوم بغسلها بطريقة جيدة عن طريق الماء والصابون أو وضعها فى الماء المضاف إليه الخل.

ولكن كيف نتجنب الملوثات المتواجدة على أسطح الخضراوات والفواكه؟.

وحول ذلك يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أنه لتجنب الملوثات الموجودة على أسطح الخضراوات والفواكه يجب القيام بالآتى:

1- ينصح بغسل الأيدى جيدا بالماء والصابون قبل البدء بغسل الخضراوات والفواكه.

>2- وضع الخضراوات أو الفواكه فى ماء بارد مضاف إليه خل أبيض، لأنه يساعد على التخلص من الجراثيم والميكروبات وفركها جيدا تحت الماء.

>3- ينصح بغسل ألواح التقطيع والأطباق، بالكلور والماء.

>4- ينصح بوضع كل نوع من الخضراوات والفواكه على حدة.

>5- ينصح بوضع الخضراوات التى تحتاج إلى الطهى على درجة حرارة مرتفعة، لأن الحرارة تساعد على قتل البكتيريا الضارة التى تسبب المرض وهى 71 درجة مئوية.

>6- بعد غسيل الخضراوات والفواكه عليك وضعها سريعة فى الثلاجة لأنها تساعد على القضاء البكتريا الضارة.

>7- يجب الأخذ فى عين الاعتبار أن حفاظك على نظافة الخضراوات والفواكه يقيك من الإصابة بالتسمم الغذائى الذى قد يتسبب فى الوفاة.