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الجنايات تحكم غدا على الإخوانى محمود عامر و26 آخرين فى اقتحام قسم أوسيم

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الجنايات تحكم غدا على الإخوانى محمود عامر و26 آخرين فى اقتحام قسم أوسيم الجنايات تحكم غدا على الإخوانى محمود عامر و26 آخرين فى اقتحام قسم أوسيم
تنطق محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد الإله، والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر غدًا السبت، بالحكم على 27 متهمًا بينهم القيادى الإخوانى محمود عامر، فى قضية محاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة فى أغسطس 2013.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية ومحاولة اقتحام منشأة شرطية، وألقت قوات الأمن القبض على القيادى الإخوانى محمود عامر، لاتهامه بالتخطيط والتحريض على الأحداث.

وأحال المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، المتهمين بتهم الانضمام للجماعة إرهابية والتحريض على القتل، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم والشروع فى القتل إلى المحكمة.

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