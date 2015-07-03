مباحث الكهرباء تلقى القبض على مستريح جديد أوهم المواطنين بقدرته على تعيينهم

نجح قبل قليل ضباط الإدارة العامة لمباحث الكهرباء بإشراف اللواء سامى الميهى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وبرئاسة اللواء أنور سعيد مدير المباحث، من القبض على مستريح جديد أوهم المواطنين بقدرته على تعيينهم مقابل مبالغ مالية، واستغل صوره مع المشاهير فى النصب عليهم.

البداية كانت حينما وردت معلومات للعميد إسلام هنيدى مفتش مباحث أقسام غرب الدلتا، مفادها قيام "ش.أ.ع"، 30 سنة "محامى ومقيم مطوبس كفر الشيخ بقيامه بالنصب والاحتيال على البسطاء من أبناء محافظات الدلتا، مستغل حاجتهم إلى الحصول على وظائف بشركات الكهرباء .

وعلى الفور وجه اللواء أنور سعيد مدير مباحث شرطة الكهرباء، بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أشرف توفيق رئيس مباحث الكهرباء، ضم العميد طارق مشهور مفتش المنطقة المركزية والعميد إسلام هنيدى مفتش مباحث أقسام غرب الدلتا والعقيد وائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء البحيرة لسرعة التحرى عن المذكور .

توصلت جهود فريق البحث الذى قاده العميد إسلام هنيدى مفتش مباحث أقسام غرب الدلتا، والعقيد وائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء البحيرة والرائد يحيى رياض معاون مباحث قسم شرطة كهرباء البحيرة، إلى أن المتهم المذكور قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغة مالية منهم مقابل إيهامهم فى قدرته على تعينهم بشركات الكهرباء وأضافت التحريات التى أشرف عليها اللواء جمال سعيد وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أن المتهم استغل ظهوره فى المؤتمرات السياسية وإدعاؤه وجود علاقات خاصة تربطه بكبار المسئولين فى الدولة مستندا بذلك على حصوله على العديد من الصور صحبة كبار القيادات فى الدولة لاستخدامها فى إيهام المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف العامة وإظهار قدرته على استغلال تلك العلاقات فى النصب والاحتيال على المواطنين وأضافت التحريات التى اشترك فيها المقدم حسن السيسى رئيس مباحث التحريات، بإدعائه أن ينتمى لإحدى الهيئات القضائية العليا، وبالكشف على المتهم جنائيا تبين اتهامه فى العديد من القضايا من بينهم القضية رقم 5888 لسنة 2105 جنح دمنهور، والتى قيدت برقم 852 لسنة 2015 جنح كلى وسط دمنهور وكذا القضية رقم 3516 لسنة 2015 دمنهور بشأن ضبط وإحضار المتهم، والذى تبين سابقة اتهامه فى عدد 7 قضايا جنائية وهى القضية رقم 5368 لسنة 2010 الجمالية، القضية رقم 515، انتحال صفة وكيل النائب العام، القضية رقم 10513 لسنة 2012 نصب، والقضية رقم 7125 لسنة 2013 جنح الرحمانية نصب .

وبعرض التحريات على أنور سعيد مدير مباحث شرطة الكهرباء وجه بسرعة ضبط المتهم وعقب استئذان النيابة العامة تمكنت حملة برئاسة العميد إسلام هنيدى مفتش مباحث أقسام غرب الدلتا والعقيد وائل الكومى رئيس مباحث قسم شرطة كهرباء البحيرة والرائد يحيى رياض معاون مباحث قسم شرطة كهرباء البحيرة بالاشتراك مع المقدمان محمد سمير الضابط بمنطقة غرب الدلتا وعلى عامر رئيس مباحث كفر الشيخ من ضبط المتهم" " ش . أ . ع . " 30 سنة " محامى ومقيم مطوبس كفر الشيخ بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة وبحوزته كارنية مستشار بمجلس الدولة وبمواجهته أقر بصحته الأحكام الصادره ضده وأقر بصحته ما جاء فى التحريات وأضاف أنه قام بالاشتراك مع أحد كبار المسئولين فى شركات الكهرباء وصاحب شركة إنتاج سينمائى وآخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين مقابل توفير فرصة عمل لهم بقطاع الكهرباء .

وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالى 98 ألفًا و600 جنيه وكارت حساب بنكى وكارنيهات خاصة بالمتهم وأوراق مزورة بأسماء جهات حكومية وطلبات تعيين، فتم تحرير محضر بالواقعة وباشر التحقيقات المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس النيابة الكلية والمستشار محمد فوزى رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور بسكرتارية محمد بدران .



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