ترحيل شقيق المتهم بالاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين لسجن المزرعة

قررت نيابة الشئون المالية والتجارية، ترحيل شقيق المتهم الهارب هانى لطفى عواد، صاحب شركة ستار كابيتال، والمتهم بالنصب، والاستيلاء على 400 مليون دولار من المواطنين بحجة توظيفها، إلى سجن مزرعة طرة تمهيدًا لحضوره جلسة محاكمته وآخرين بمحكمة الجنايات 21 يوليو المقبل.

جاء ذلك فى إطار جهود فريق البحث المستمرة تحت إشراف اللواء أمجد شافعى، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وبعد أن توصلت تحريات العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، والعميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، عن قيام أحد المطلوب ضبطهم وإحضارهم يُدعى (أيمن لطفى عواد عبد الوهاب) شقيق رئيس مجلس إدارة الشركة وعضو مجلس إدارة شركة "ستار كابيتال" بتغيير محل إقامته الكائن فى الرحاب بالقاهرة الجديدة إلى جهةٍ غير معلومة، وقيامه بالتنقل بين العديد من الأماكن المختلفة لدى العديد من معارفه وأصدقائه وبعض الشقق المفروشة، واتخاذه أقصى درجات الحيطة والحذر خشية ضبطه.

وأكدت التحريات، تردد المتهم الهارب على إحدى الشقق المفروشة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، وبعد إعداد الأكمنة تمكن العميد شريف عبد المجيد والمقدم حمدى بدوى من ضبطه.