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ضبط 26 محكوما عليهم بشمال سيناء بينهم هارب من تنفيذ حكم فى قضية هتك عرض

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ضبط 26 محكوما عليهم بشمال سيناء بينهم هارب من تنفيذ حكم فى قضية هتك عرض ضبط 26 محكوما عليهم بشمال سيناء بينهم هارب من تنفيذ حكم فى قضية هتك عرض
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم الجمعة عن توجيه عدة حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات المسلحة استهدفت العناصر التكفيرية والبؤر الإجرامية بدوائر أقسام المحافظة، كما تم توجيه حملات آخرى مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزى وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى تحت اللواء على العزازى مساعد الوزير، مدير الأمن أسفرت ضبط (26) محكوما عليهم.

ومن بين المضبوطين "عبد الرحمن ع أ"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية (هتك عرض) والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، وقضية (هتك عرض) أخرى والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً.

و10 محكوم عليهم فى جنح الحبس الجزئى ، 1 محكوم عليه فى جنح الحبس مستأنف ، 6 محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، 7 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، كما تمت إزالة 155 مخالفة إدارية فورية، وضبط 226 مخالفة متنوعة مرورية.

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