غدا.. نظر استئناف "صافيناز" على حكم حبسها فى قضية "إهانة علم مصر"

تنظر محكمة جنح مستأنف العجوزة، غدا السبت، الاستئناف المقدم من الراقصة صافيناز، على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة والقاضى بحبسها 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامها بإهانة العلم المصرى.

كانت محكمة جنح العجوزة قد قضت برئاسة عمرو حسنين رئيس المحكمة وحضور على السيسى وكيل النيابة وسامى أبو غريب سكرتير الجلسة، بحبس الراقصة الأرمينية صافيناز 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه فى قضية إهانة العلم المصرى.

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